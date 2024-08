María Ofelia: “En el dar, está el recibir”

Silvia Maruccio y Hernán Jechsmayr entrevistaron a María Ofelia en el día de su cumpleaños.

La locutora, cantante y compositora de folclore es una de la referentes femeninas del Chamamé que con su compromiso social constante aporta no solo momentos musicales de alta calidad sino también valores y responsabilidad además de continuar trabajando en agregar contenido y diferentes sonidos a sus trabajos musicales.

María Ofelia nos contó que “desde el año pasado en Misiones cada 8 de agosto se celebra el Día Provincial de la Mujer Chamamecera, eso me hace muy feliz, y no por ego ni porque sea el día de mi cumpleaños, sino porque esto promueve a muchas voces femeninas que por ahí no tienen la posibilidad de llegar a diferentes públicos”.

María Ofelia continúa trabajando y agregando sonidos a sus trabajos

Una conversación para recordar sus comienzos, su carrera y su familia y también para conocer sus nuevos proyectos.