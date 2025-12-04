María Noguera, madre de Loan: “Para mí Loan está vivo"

En "Radar de la tarde" Cristina Bond y José Medina, entrevistaron a María Noguera, mamá de Loan Peña quien se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años.

Nerina Álvarez, coordinadora de nacional LT12 y de LRA12 en Corrientes viajó con el móvil de Nacional para hablar con la mujer en un escenario que pertenece a la vida cotidiana de la familia de Loan.

"Por un lado contentos porque no salieron negativos las búsquedas en la laguna" dijo al referirse a los rastrillajes en las lagunas del pueblo y se preguntó "ahora qué pasa con Loan". "Tengo esperanza; para mí Loan está con vida; mi esperanza, mi fe, mi corazón me dicen que Loan está vivo"

Noguera, se muestra entera, mantiene el tono sereno desde el primer día y la fe intacta, asegura que "la esperanza, la fe, me mantiene con fuerza".

Consultada sobre la causa judicial, volvió a señalar la disconformidad con la justicia provincial al contrario de lo que sostiene al hablar de la Justicia Federal: "Estamos muy conformes", señaló.

Al repasar el día a día de la familia, la madre de Loan dijo: "es muy difícil pero seguimos de pie, cada vez que van pasando los días, imaginen cómo estamos sin respuestas".

En cuanto a la búsqueda sostuvo que; "acá no hay nada, se buscó en todos lados , dónde está entonces", se preguntó al recordar que lo único que apareció fue el botín pero "todos saben que fue plantado".