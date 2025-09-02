María José Mentana: estreno de “Mujer Tango” y la memoria de las grandes maestras

En Nacional Folklórica, María José Mentana visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati y presentó en exclusiva temas de su nuevo disco Mujer Tango, un trabajo que recupera la frescura del tango de principios de siglo y suma composiciones inéditas junto a Pablo Fraguela, Ramón Maschio y Raimundo Rosales.

El álbum incluye la tercera versión grabada de El Esquinazo de Ángel Villoldo, además de obras de Carmen Guzmán, Héctor Negro y nuevas letras que combinan tradición y actualidad.

Mentana recordó sus comienzos en Grandes Valores de Tango a los 9 años, la influencia de maestras como Rosita Quiroga, Tita Merello y Nelly Omar, y la generosidad de artistas como Floreal Ruiz y Leopoldo Federico en su formación.

La artista también compartió anécdotas de su vida junto a Osvaldo Piro y la emoción de cantar obras que la conectan con su padre. El show de presentación de Mujer Tango será el viernes 26 de septiembre en Café La Humedad (Carlos Calvo 2540, CABA).