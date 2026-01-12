Maria Elena Walsh, voz imprescindible de la cultura argentina

La Emisión en Español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presenta un programa especial dedicado a la vida y la obra de María Elena Walsh, una de las figuras más influyentes, lúcidas y sensibles de la cultura argentina.

A lo largo del programa, se recorre su trayectoria artística desde la poesía temprana y el folclore, hasta la canción para las infancias, el compromiso cultural y la palabra crítica frente a los momentos más complejos de la historia del país.

Con un enfoque narrativo, histórico y federal, el especial propone un viaje sonoro por el legado de una autora que marcó generaciones y cuya obra continúa vigente en la memoria colectiva.