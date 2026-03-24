María Corina Machado participará del evento energético más importnte del mundo es EE UU

Enderson Sequera, politólogo y consultor político, habló con Hernán Mundo sobre el desarrollo de la CERA-Week 2026, el evento energético empresarial y político más importante del mundo que se desarrolla en Houston, Texas, Estados Unidos.

Sequera confirmó la participación en el evento de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

"En un momento decisivo para los mercados energéticos mundiales, Machado presentará una visión de futuro para Venezuela como un socio energético confiable y preparado para la inversión en el hemisferio occidental, una de las oportunidades más atractivas del panorama energético actual".

"Si Machado logra convencer a los inversionistas de destinar sus fondos al mercado energético de Venezuela, tiene grandes posibilidades de ser la próxima presidente del país".