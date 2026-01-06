María Corina Machado: “La transición en Venezuela debe avanzar pero sin Delcy Rodríguez en la presidencia”

La líder de la oposición en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que “la transición debe avanzar en Venezuela pero sin la presidencia de Delcy Rodríguez”, quien fue designada en forma interina en ese cargo por 90 días y a quien acusó de ser la responsable de torturas y tráfico de personas durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Machado calificó al operativo realizado por Estados Unidos para capturar a Maduro como “brillante” y dijo que esa acción “quedará en la historia por derrotar a una tiranía”.

“Trump le ha probado al mundo lo que él quiere decir y creo que quedará en la historia cómo derrotó una tiranía”, sentenció Machado, quien agregó que “ahora, pensando en nuestro futuro, creo que este es un gran paso para la dignidad humana”, opinó la referente opositora venezolana, quien no volvió a su país después de recibir el Premio Nobel de la Paz y permanece en Inglaterra.

La referente de la oposición venezolana sostuvo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez “es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas, es una aliada para Rusia, Irán y China” y remarcó que “es muy rechazada por el pueblo venezolano”.

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela en un contexto de incertidumbre y con graves incidentes en las inmediaciones del Palacio Miraflores, la sede de Gobierno en Caracas.

En otro orden, Machado sostuvo que el Premio Nobel de la Paz que recibió “también le pertenece a Donald Trump” y manifestó que “me gustaría decirle personalmente que este premio, que es para los venezolanos, también es para él y que sus esfuerzos han sido muy importantes para la democracia en Venezuela”.

Además, manifestó su intención de volver a su país "tan pronto como sea posible" luego de salir de Venezuela hacia Oslo, donde recibió el Nobel de la Paz.

"Por eso me quedé por tantos meses y salí cuando salí, porque pensé que era más útil, pero quiero volver tan pronto como sea posible y estar dónde sea más útil para nuestra causa", enfatizó Machado.

“Ahora Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos ", remarcó.