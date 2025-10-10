"María Corina Machado ha hecho un trabajo titánico desde hace años y merecía el Nobel de la Paz"

El Comité Nobel noruego otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Adriana Flores, abogada venezolana y representante de Machado en Argentina dijo que el reconocimiento "se debe al trabajo titánico" que ha hecho "María Corina desde hace años ya".

"El trabajo de Machado tuvo un giro positivo en octubre del 2023, cuando ella gana la primaria con más del 90 %, y ella unificó a una oposición fragmentada e incluso a la Nación entera", expresó. "Este es el reconocimiento muy merecido a ese trabajo indreíble de María Corina", agregó.

"Hoy estamos en vísperas para la transición en Venezuela, estamos listos y preparados para asumir el poder. Para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días y esto es una transición que se tiene que sostener. Esta lucha no es solo de los venezolanos sino del mundo entero, por la naturaleza criminal y terrorista del régimen de Nicolás Maduro", agregó Flores.