Maria Becerra, de las redes a los escenarios del mundo

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado a María Becerra, una de las figuras más destacadas de la música argentina contemporánea.

A lo largo del ciclo, se recorrió su trayectoria desde sus inicios como creadora de contenido digital en Quilmes (Provincia de Buenos Aires) hasta su consolidación como artista de proyección internacional.

El programa abordó el contexto en el que surge su carrera, marcado por el crecimiento de las plataformas digitales y una nueva generación de voces que transformaron la industria musical. Además, se analizaron sus búsquedas estéticas, su versatilidad artística y su impacto cultural, tanto en Argentina como en el exterior.

La emisión puso en valor no solo su obra musical, sino también su capacidad para representar a una juventud que encuentra en la expresión artística un modo de identidad y proyección global.