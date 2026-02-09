Marí Marí busca recuperar el liderazgo de las comparsas entrerrianas

Martín Irigoyen es un destacado músico y director de "Toque de Samba", la banda musical de la comparsa Marí Marí del Club Central Entrerriano.

Con una larga trayectoria, es reconocido por componer los ritmos y canciones que definen la identidad de la comparsa más ganadora de Gualeguaychú, logrando gran conexión con el público.

En diálogo con Nora Briozzo, contó parte de la historia de la comparsa, de sus integrantes y sus músicos.

El músico habló las letras de las canciones y el espíritu del carnaval, como así también de la modalidad del concurso que todos los años consagra a la mejor comparsa del Carnaval de Gualeguaychú.

“De las 5 compiten 4 la que pierde desciende digamos y al año siguiente participa la que había quedado afuera”. “La temática de Marí Marí se llama “genios” está basada en el cuento Aladín de Disney”.

Según el músico está relacionada con los 10 años que la comparsa lleva sin obtener el premio mayor del concurso; por eso buscamos la lámpara y buscamos al genio para que Marí Marí vuelva a consagrarse como la mejor comparsa de Gualeguaychú.