"Mardearena es un álbum para acunar la vida"

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita de la artista, cantautora y musicoterapeuta junto al guitarrista Fabio Pérez, a pocos días de que presente su nuevo disco en las plataformas digitales.

“Para mí esta radio es como un hogar”, admite Magdalena que nos adelantó alguna de sus nuevas canciones.

“Mardearena está saliendo a la luz el viernes, es un álbum para acunar la vida, un regalo para el alma”.

Con 13 discos grabados, dos de ellos Premio Gardel, Magdalena Fleitas es una referente de la música infantil y la cultura argentina.

Su último trabajo musical, Mardearena: nanas y arrullos, es un disco para la primera infancia, refleja su pasión por la educación y la música y el viernes llegará a las plataformas.

Escribió cinco libros, compuso más de 200 canciones y fue reconocida con el Premio Konex 2025 por su contribución a la cultura y la música infantil.

Es fundadora de RISAS DE LA TIERRA, una escuela artística en Buenos Aires que integra arte, educación y salud.

Declarada de interés cultural en Buenos Aires y en el consulado de Nueva York, Magdalena trabaja para inspirar a nuevas generaciones a través de la música y la creatividad.