Marcos Díaz: “El respaldo tiene que ser en la cancha

Por Gustavo Ger

Uno de los principales referentes que tiene Huracán es el arquero Marcos Díaz. Tras su paso por Boca y Talleres regresó a Parque Patricios y se transformó en capitán y símbolo de esta nueva etapa. Pero futbolísticamente las cosas no son lo mismo y el arquero genera dudas en todos los partidos, al igual que el equipo. Comprometido con el nuevo proyecto que incluye al flamante presidente David Garzón, Marcos Díaz hablo con los medios, de cara al importante partido frente a Aldosivi del viernes en el Duco.

¨El respaldo nuestro tiene que ser dentro de la cancha. Confiamos en él y él en nosotros. De la única manera que podemos responderle es ganando”, sintetizó Marcos Díaz, en relación a las muestras de apoyo hacia el entrenador, Frank Darío Kudelka, que tuvieron los referentes en diálogo con la dirigencia.

“Llega un momento en que no encontrás mucha explicación. Venimos haciendo las cosas bien, pero no ganando que es lo que necesitamos. Y eso a veces te juega en contra porque buscás asegurar, no perder, y dejás cosas que veníamos haciendo. El sábado jugamos bien (empate 0 a 0 con Gimnasia) fuimos protagonistas, tratando de atacar, pero no pateamos al arco: hacemos un pase más o lo erramos y creo que es consecuencia de esta racha. Estuvimos hablándolo estos días para animarnos, sacarnos esa presión que tenemos por los resultados”, reflexionó el arquero en conferencia de prensa.