Marcos Bassi: “Exigimos la renuncia del Ministro de Salud”

En la última sesión de este miércoles el oficialismo correntino decidió no dar quorum y se retiró del recinto después del escándalo protagonizado por el Ministro de Salud, Ricardo Cardozo en el que luego de tener un accidente se conoció que trasladaba irregularmente dosis de vacunas contra el Covid.

En contacto con el Diputado Provincial por el FdT, Marcos Bassi hizo referencia a la actitud antidemocrática de bloque ECO-Cambiemos, “en ese mismo momento del accidente, el avión sanitario oficial de la provincia estaba en la ciudad de Goya, no se entiende por qué el Ministro no vino en el avión o por qué las dosis no fueron trasladadas por ese medio”.

“Solamente el 40% de las vacunas que llegaron se aplicaron, hay un desmanejo y una falta de eficiencia que está a la vista por eso exigimos explicaciones, pedimos desde el bloque del Frente de Todos la renuncia del Ministro” manifestó Bassi.

Por otro lado entre los pedidos de informes respecto de la obra pública el Diputado afirmó que “hay una mirada electoral clarísima, los privilegiados son los municipios gobernados por el oficialismo provincial”.