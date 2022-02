Marcha y acampe por los animales

Carina Baleriano, la voz de los animales, nos habla sobre la situación zoonótica en la ciudad de La Quiaca.

DESCARGAR

“Ya anunciamos por todos lados que hoy se realizaría una marcha hacia el consejo deliberante, para que tomen conciencia sobre el programa que presentamos en diciembre del año pasado. Estuvimos adjuntando documentación este mes de enero y hasta el día de hoy no tenemos noticias de ningún tipo.

No se pusieron en contacto con ninguna protectora local ni protectores independientes, si tenemos que acampar y quedarnos aquí hasta que nos atiendan lo haremos porque no podemos esperar que pase un mes o dos sin que nos atiendan, actualmente tenemos muchos animales a nuestro cuidado y no podemos dejarlos en espera”.