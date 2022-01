Marcha por Dafne Morena Soto

En la capital de la provincia de Jujuy a partir de las 10 de la mañana en Plaza Belgrano se reunieron diferentes organizaciones sociales, organizaciones feministas y los familiares de Dafne. El imputado en la causa es Martín Sabando, oriundo de Tilcara. Es la primera marcha por el hecho que tuvo repercusión en los medios nacionales.

En Humahuaca funcionan muy poco las instituciones y oficinas destinadas a la violencia y paridad de género, no tenemos gente capacitada y nos sentimos abandonadas una sola oficina para más de veinte mil habitantes no es algo entendible.

Debemos exigir que se trate la problemática con la envergadura que se merece, la justicia machista en Jujuy no esta capacitad, no se cumple la Ley Micaela, la policía no esta capacitada, los fiscales y ayudantes no trabajan como deben en fin es una serie de hechos que llevan a que no se trate con la seriedad y con la urgencia que necesitan estos casos.