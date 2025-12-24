Marcelo Moretti desconoció la Asamblea y se profundiza la crisis en San Lorenzo: "Esto es un golpe de Estado"

Luego de la acefalía y que la Asamblea extraordinaria resolviera que Sergio Costantino quede al frente del club hasta mediados del 2026, Marcelo Moretti reapareció públicamente, afirmó su intención de completar su mandato y dejó en claro que no reconocerá lo sucedido.

En diálogo con el equipo deportivo de Radio Nacional, el dirigente fue contundete en sus declaraciones.

"La realidad es que acá hubo un golpe de Esstado, me presente ante la justicia y estamos esperando la decisión del juez, si esto no se resuelve antes de fin de año tendrán que abrir la feria y resolverlo en enero". "Lo que haga Constantino no tiene ninguna validez, si venden a algun jugador voy a meter una cautelar hasta que se resulkeva la situación". "Yo pagué 15 millones de pasivo de la gestión anterior, se le debía sueldos y premios a los jugadores a otras divisionales, los pagué, levanté inhibiciones, bajams el pasivo y el equipo anduvo muy6 bien".

Moretti aseguró que sin un aparato politico y sin apoyo de muchos sectores resistió en su cargo y saneó al club, por lo que dijo que no está dispuesto a ceder ante las presiones de los sectores de poder que quieren removerlo.