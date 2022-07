Marcelo Ledesma: "Hacemos un trabajo a conciencia para los vecinos"

Marcelo Ledesma es el administrador de un grupo de "facebook" que brinda un servicio de comparación de precios en los distintos locales de venta de alimentos.

En diálogo con Radio Nacional, Ledesma explicó que “era delegado en la etapa del congelamiento, hasta las conversaciones internas cambiaron, no nos preguntábamos si el fin de semana íbamos a Calafate, Punta Arenas o Ushuaia, eran de dónde comprar más barato la carne o el pollo”. Por ello, “después del horario laboral, empecé a salir a buscar ofertas y me di cuenta que había otra cuestión con las ofertas: Muchas veces no servían o eran medias mentirosas”.

Es por eso que Ledesma se decidió a “establecer precios, saber cuánto era el valor de un producto que no esté en oferta y así comenzamos una gran campaña que refleja la gran diferencia de precios que hay entre supermercados, mayoristas y mercados barriales y comenzamos a informar sobre precios y ofertas, así como de los precios abusivos”.

Consultado por este éxito que tiene su página de internet, sostuvo que "nunca pensé que iba a tener la importancia que tiene una página de Facebook” porque se comenzó con el objetivo de “acompañar a las 360 personas que trabajamos en Radio Victoria Fueguina. Hoy por hoy, la página de Facebook tiene más de 25 mil personas que nos siguen por el momento que estamos viviendo económicamente”.