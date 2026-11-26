El historiador, escritor y guionista Marcelo Larraquy dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional sobre el impacto global de la serie audiovisual inspirada en su decimocuarto libro, "Gordon, el aniquilador". El autor celebró que la producción dramática sobre el represor Aníbal Gordon se haya convertido en un hecho cultural transmitido en múltiples países del mundo.

Respecto al proceso creativo, el especialista aclaró que la obra televisiva fue concebida como una ficción narrativa y no como una tesis académica o un recitado de manual de historia.

"La explicación política la da Gordon cuando dice 'yo juego a caballo ganador', porque en la pantalla prima la acción dramática sobre el debate ideológico", afirmó Larraquy al citar la teoría del iceberg de Ernest Hemingway.

En ese sentido, el guionista reveló que inventó al personaje ficticio de Costa como un recurso narrativo clave para rodear al protagonista y exponer su psicología.

Asimismo, el escritor definió como un milagro el despliegue técnico audiovisual que movilizó a más de 500 personas y a cientos de extras con autos de época en locaciones como el Colegio Máximo de San Miguel.

El entrevistado recordó que la construcción de la trama junto a los guionistas Pablo Trapero y Marcos Osorio Vidal requirió tres años de trabajo para lograr la síntesis adecuada.

Larraquy remarcó que el libro historiográfico y la serie dialogan de manera autónoma, permitiendo que cada formato cumpla su propia función artística e informativa.