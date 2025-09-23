Marcelo De Vincenzi: "Los robots humanoides ya están revolucionando la vida cotidiana"

El Decano de la Facultad de Tecnología Informática y presidente del CIITI, Marcelo De Vincenzi, en diálogo con Nunca es Tarde, contó que ya hay robots humanoides muy avanzados que trabajan, cocinan y juegan con los humanos, revolucionando la dinámica de los hogares e industrias.

Los robot humanoides sirven para una multiplicidad de tareas: desde aumentar la velocidad de producción hasta aprender nuevas funciones en tiempo récord. Estos modelos protagonizan una nueva era de colaboración entre humanos y máquinas que, según Forbes, ya está redefiniendo el ámbito laboral.