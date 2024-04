Marcelo Berbel, poeta e compositor

Poeta e compositor, Marcelo Berbel nasceu em 19 de abril de 1925 em Plaza Huincul, norte da província de Neuquén.

Filho de uma mapuche, etnia originária da patagônia argentina, ele foi capaz de retratar em suas canções as diferentes regiões dessa província, entre as quais estão os hinos oficiais da província de Neuquén: Neuquén Trabun Mapu, e da capital Neuquén: Regreso al Ayer.

Don Marcelo, como ele era conhecido, é uma referência notável do cancioneiro patagônico, que transcendeu a sua região, sendo interpretado por artistas de toda a América e Europa.

Falecido em 9 de abril de 2003, aproveitamos a ocasião para homenageá-lo e para voltar a escutar uma música da sua autoria, no caso, “Amutuy – Soledad”, interpretada pelos filhos, Marcelo e Marité Berbel.

