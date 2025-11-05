Marcela Mondani: “El olfato es el sentido más primitivo del ser humano”

En Amnesia, con Pablo Valente, la ingeniera química Marcela Mondani, fundadora y directora de la Escuela Argentina de Fragancias, compartió una charla apasionante sobre el universo de los aromas, el poder de la memoria olfativa y el crecimiento de la perfumería artesanal en el país.

“Cuando uno huele, activa recuerdos, emociones y hasta decisiones —explicó—. El olfato es el sentido más primitivo y está profundamente ligado a la supervivencia y al placer”.

Mondani repasó los inicios de su proyecto, que se convirtió en la primera institución argentina dedicada íntegramente a la formación perfumística, con aval de la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires (UTN.BA). La escuela dicta diplomaturas, cursos y talleres que combinan ciencia, arte y emprendimiento: “Queremos que el perfume deje de ser solo un producto comercial y se entienda como una forma de expresión personal”.

Durante la entrevista, la especialista explicó que existen olores que pueden entrenarse, incluso después de haber perdido el sentido del olfato —como ocurrió en muchos casos tras el COVID—, y reveló algunos secretos del diseño perfumístico: “Cada fragancia es una fórmula química que busca un equilibrio entre notas naturales y sintéticas. La alquimia está en esa mezcla”.

La Escuela Argentina de Fragancias también desarrolla experiencias sensoriales, viajes olfativos y propuestas inclusivas, como diplomaturas para personas con discapacidad visual.

“Formar el olfato es despertar otro modo de conocer el mundo”, concluyó Mondani.

📍 Más información en www.escueladefragancias.com y en Instagram @escueladefragancias.argentina.