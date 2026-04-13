Maravilla Martínez derrotó al Picante Ryske: "Todo el estadio se paró y el respeto fue total"

Sergio "Maravilla" Martínez volvió al ring a los 51 años, derrotó por decisión unánime a Nicolás Ryske en la Noche de Leyendas en el estadio Malvinas Argentinas y dejó una frase que impactó al mundo del boxeo: "Creo que esto ha sido todo". El periodista deportivo y relator Matías Hernández, vivió esa noche y contó cómo fue la pelea en Radio Nacional.

"La atención del evento fue magnífica, el ambiente era pugilístico. Hubo mucha hinchada en las peleas, estuvo picante y muy interesante. La pelea estelar fue lo mejor, entre Maravilla y Ryske. Todos aplaudían, hubo mucha felicidad y respeto para con Maravilla. Es el boxeador más inteligente que ví", describió.

"Martínez tiene 51 años, y tiene un físico envidiable. Su show lo sabe desplegar de una manera fantástica. Supo demostrar la diferencia entre un campeón mundial y un mundial argentino. Fue a demostrar lo que sabe y dio una clase de boxeo hermosa. Tiene una gran humildad, y cuando se sube al ring está pendiente del disfrute de la gente, más allá de lo que le pueda pasar a él", expresó.