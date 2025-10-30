Maradona, Larrea y La guerra de los mundos

En la Emisión en Español de RAE, conducida por Juan Sixto, repasamos las efemérides del día y rendimos homenaje a Diego Armando Maradona en el aniversario de su nacimiento.

Recordamos al futbolista más importante de todos los tiempos, cuya figura sigue siendo símbolo de pasión y talento en todo el mundo.

También celebramos el cumpleaños de Héctor Larrea, la figura más destacada de la radiodifusión argentina.

En esta ocasión especial, escuchamos fragmentos de archivo con algunas de sus reflexiones, testimonio de una vida dedicada a la radio y a la música.

También evocamos un momento histórico de la radio mundial: el día en que Orson Welles interpretó La guerra de los mundos en 1939, generando pánico en los Estados Unidos y dejando una huella imborrable sobre el poder y la influencia del medio.

Para cerrar la jornada, Gabriel Corona presenta su micro “Cambalache”, en una emisión especial que unió historia, emoción y homenaje.