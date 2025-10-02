Mara Fendel: “Los fantasmas también tienen personalidad”

En Amnesia, conducido por Pablo Valente junto a Nabila Jatib, Manu Campi Maier, Damián Zárate y Ale Rodríguez Bodart, la invitada fue la periodista Mara Fendel, con más de 30 años investigando la actividad paranormal.

Fendel, creadora de los Premios Paranormal Argentina y del proyecto Buenos Aires Fantasma, relató experiencias en edificios, cementerios y lugares emblemáticos de la ciudad. Explicó que muchos fantasmas “no saben que han muerto” y que las presencias suelen repetirse en espacios donde hubo tragedias o muertes repentinas.

También contó anécdotas de investigaciones con cámaras Kinet y psicofonías, además de los tours nocturnos que organiza en Buenos Aires, invitando a descubrir la delgada frontera entre mito, energía y memoria urbana.