Mar del Plata transita con expectativas el recambio turístico de temporada

Mar del Plata atraviesa el recambio turístico de la temporada de verano, con un movimiento sostenido de visitantes y expectativas puestas en las próximas semanas. La ciudad continúa siendo uno de los destinos más elegidos del país, con una oferta que combina espectáculos, naturaleza y actividades recreativas.

Desde La Feliz, el periodista Ariel Ruiz Bustos dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que el recambio se desarrolla con niveles de ocupación estables, impulsados por el turismo familiar, escapadas de corta estadía y una agenda cultural que se mantiene activa durante todo el verano.

"Hay buena expectativa, se espera más del 60% de ocupación hotelera para la segunda quincena. La gente apunta al turismo de dos o tres días", señaló.

El comportamiento turístico muestra una tendencia a estadías más breves, con un flujo constante de visitantes que llegan principalmente desde distintos puntos de Buenos Aires y provincias vecinas, lo que permite sostener el movimiento comercial y gastronómico en la ciudad.