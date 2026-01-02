Mar del Plata sorprendió al turismo con agua más cálida y cristalina de lo habitual

Registró una temperatura cercana a los 22º, ubicándose por encima del promedio histórico de diciembre y ofreciendo una experiencia distinta a la habitual para marplatenses y turistas. Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó sobre este fenómeno con el investigador del INIDEP que integra el Gabinete de Oceanografía Física.

Agustín Maenza explicó que “es común que tengamos temperaturas más frescas” en el agua de Mar del Plata pero, el último día de diciembre, “superó los 23.5 grados”.

El investigador enumeró las razones de este fenómeno y el impacto que tuvo la ola de calor en la temperatura del agua.

“Llegamos a los 38.5 grados y todo ese calor en la atmósfera pasa al océano”, indicó.

En noviembre, el Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero registró una temperatura promedio del agua de 17,5°, por encima del valor medio histórico de 16,7° que se mide desde 2011.

Las mediciones semanales del INIDEP se comparan con las que toma un termómetro especial instalado en la Estación de Observaciones Costeras del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el Muelle del Club de Pescadores, uno de los puntos más emblemáticos del centro marplatense.