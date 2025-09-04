Mar del Plata: recuperaron una obra robada por nazis en la Segunda Guerra Mundial

Desde Mar del Plata, un hallazgo inesperado revivió la búsqueda de una obra robada por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que parecía perdido durante ocho décadas reapareció en una vivienda vinculada a una familia asentada en la ciudad.

Julio Mutti, investigador especializado en el nazismo y sus vínculos con la Argentina, dialogó con el equipo de Ramos generales y afirmó que "este caso no está 100% cerrado", al señalar que "todavía hay que investigar cómo Friedrich Kadgien entró a la Argentina".

La obra en cuestión—Retrato de una dama, también conocido como Portrait of a Lady (Contessa Colleoni), del pintor italiano Giuseppe Ghislandi—fue identificada por casualidad en una foto publicada en un anuncio inmobiliario. El cuadro, que había sido robado al galerista judío Jacques Goudstikker durante la ocupación nazi, fue hallado en la casa de Patricia Kadgien, hija del alto jerarca nazi Friedrich Kadgien, quien se había radicado en Argentina tras la guerra. Las autoridades lograron recuperarlo tras allanamientos y arrestos domiciliarios por presunto encubrimiento en el contexto de genocidio.