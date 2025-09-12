Mar del Plata: Recuperaron una escuela a través del trabajo en comunidad

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el Concejal de Mar del Plata por Vamos Juntos, sobre las tareas puestas en marcha para recuperar la Escuela Provincial 16.

Julián Bussetti detalló que la tarea “comenzó hace unos meses” a partir del contacto de la directora de la escuela que, según indicó, “estaba bastante abandonada”.

“En vez de presentar algún proyecto nos propusimos arreglarla”, explicó, y de las obras participaron “la cooperadora, padres, ex alumnos y empresas que donaron mobiliario”.

“Logramos armar una sala de arte, de ciencia y un laboratorio, precisó el concejal que valoró que se logró “recuperar la escuela en comunidad”.

“No todo es recursos sino ganas, y mi tarea es apoyar a esa gente que quiere salir adelante”, concluyó.