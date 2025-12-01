Mar del Plata lanzó su temporada teatral: entradas a 35.000 pesos y figuras de primer nivel

La temporada teatral de verano en Mar del Plata ya está en marcha, y con ella llega una cartelera renovada que combina grandes figuras, comedias contemporáneas, musicales y clásicos del teatro nacional. Con la firma de ocho elencos que inundarán las salas de “La Feliz”, el anuncio oficial promete un verano cargado de entretenimiento y variedad.

Carlos Rottemberg, productor teatral y referente del teatro nacional, dialogó con Ramos generales y afirmó que su prioridad es garantizar que el teatro continúe siendo accesible para todos: por eso ratificó la continuidad del programa Precios Amigables, con entradas desde $ 35.000 para platea general. Según explicó, esa decisión busca permitir que un público amplio —tanto residentes como visitantes— pueda disfrutar de las funciones sin que el costo sea una barrera.

"Precios Amigables ha funcionado los últimos veranos, le dimos seguridad al publico de una platea más accesible en todas las funciones, sin letra chica", expresó.

La cartelera 2026 reúne títulos variados para distintos gustos: entre los musicales se destaca Pretty Woman, protagonizado por Florencia Peña; en comedia, obras como ¿Quién es quién? —con Luis Brandoni y Soledad Silveyra—, La cena de los tontos, Toc Toc y Sex; y propuestas de humor, drama y clásicos renovados como Made in Lanús, entre otras.

"La programación la tratamos de hacer lo más abarcativa posible, que haya un poco de todo", sostuvo el productor, que cumple 48 temporadas consecutivas en La Feliz.

De esta forma, Mar del Plata se confirma como un polo cultural destacado para el verano 2026: una mezcla de espectáculo, accesibilidad y tradición para quienes busquen diversión, arte y encuentro en la costa argentina.