Mar del Plata cierra la primera quincena con un turismo activo y expectativa por la segunda etapa

Mar del Plata transitó la primera quincena de la temporada de verano con una dinámica turística marcada por un recambio constante de visitantes, ocupación significativa de plazas y una estadía promedio que refleja nuevas tendencias en los hábitos de los veraneantes. Los datos oficiales y del sector privado muestran un flujo importante de turistas que eligieron la ciudad balnearia, y hay proyecciones optimistas de cara a la segunda quincena de enero.

Verónica Berasueta, vicepresidenta del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, dialogó con el equipo de Ramos generales y resaltó la situación actual del mercado de alquileres y la composición del turismo, destacando que la primera quincena mostró un movimiento sostenido y que las reservas para la siguiente etapa marcan un panorama alentador en cuanto a la ocupación de alojamientos.

"La segunda quincena es la vedette de la temporada. Siempre es la quincena que más llena. En las inmobiliarias ya tenemos un 60% de reservas, está superando todas las expectativas", expresó.

El comportamiento de los turistas muestra una tendencia hacia estadías de entre tres y siete días, reflejando un patrón de rotación frecuente que caracteriza esta temporada. Esta duración promedio de los viajes se alinea con una preferencia por estancias más cortas, una tendencia que se observa en estudios sobre la temporada vigente.

Además de la estadía, la diversidad de turistas que eligen Mar del Plata abarca distintos segmentos, desde familias hasta jóvenes, atraídos por la oferta cultural, gastronómica y recreativa que propone la ciudad durante el verano. Esta variedad contribuye a una dinámica turística activa, que se espera se mantenga o incluso incremente en los días venideros conforme avance la temporada alta.