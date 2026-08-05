Manuel Sánchez: "El papa León XIV es una perfecta continuidad del pontificado de Francisco pero con su propia impronta"

Manuel Sánchez Vaticanista desde Roma, Director de los cursos de especialización religiosa de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma habló con Hernán Mundo sobre la anunciada gira del papa León XIV por Perú, Argentina y Uruguay.

"El papa León XIV es una perfecta continuidad de lo que ha sido el pontificado de Francisco pero a su vez con su impronta con su carácter y con la carga de su biografía personal”. "Vamos a encontrarnos una visita en la que habrá una referencia a Francisco permanente, pero con la impronta de este nuevo papa".

Sobre el final de la charla el facultativo recordó que en España se vivía cierto escepticismo respecto de la iglesia católica previo a la visita del Papa y el efecto de la visita fue tremendamente positivo sobre la comunidad.