Manuel García: 20 años de canciones y un reencuentro con Buenos Aires

El músico chileno Manuel García visitó a Mariano del Mazo en Nacional Folklórica antes de su presentación en el Auditorio de Belgrano del día viernes 12. Recordó sus orígenes en Arica, la influencia de su familia guitarrera y la tradición poética de Chile. Celebró la herencia de la Nueva Canción Chilena, marcada por figuras como Víctor Jara, Violeta Parra e Inti-Illimani, y destacó la hermandad cultural con la Argentina. García, primer artista chileno en recibir un Premio Gardel, adelantó que se presentará solo con su guitarra, en un formato íntimo y acústico. “El público argentino es sensible, profundo y hermano”, señaló.