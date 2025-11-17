Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador del Chaco

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli se reunieron hoy en Casa Rosada con el gobernador de Chaco Leandro Zdero.

Informe: Hernán Mundo.

Participaron también del encuentro el ministro de Hacienda y Finanzas provincial José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico Guillermo César Agüero.

Luego de una hora de intercambio, al retirarse de Casa Rosada Zdero calificó como “muy positivo” este primer contacto.

“Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

Se trata de la primera reunión de la semana con los representantes de las provincias para replicar el intercambio ampliado de 20 gobernadores que se mostraron junto al presidente Javier Milei.

En horas del mediodía, visitará Casa Rosada el rionegrino Alberto Weretilneck, quien pondrá sobre la mesa una serie de reclamos que tienen que ver con el deterioro de las rutas en la provincia que lidera.

Hasta el momento, se establecieron contactos con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).

El objetivo de Santilli es reunirse de manera individual con la veintena de mandatarios provinciales que expresaron su voluntad de colaborar con el gobierno nacional.

“La agenda tendrá algunas cosas más que vienen de los gobernadores. Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, prometió Santilli, con los empresarios industriales de testigo, en el marco de la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).