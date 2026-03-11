Manuel Adorni se reunió con gobernadores y empresarios en Nueva York para coordinar inversiones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo este miércoles un encuentro en la sede del Bank of America, en Nueva York, con gobernadores y funcionarios provinciales en el marco de la Argentina Week.

Participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rolando Figueroa (Neuquén).

También estuvo presente el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

El objetivo del encuentro fue coordinar la derivación, por parte del Gobierno nacional hacia cada provincia, de consultas, proyectos y análisis de inversión realizados por empresarios estadounidenses durante el evento.

En ese marco, Adorni encabezó además un desayuno de trabajo con empresarios, en una ronda de diálogo sobre oportunidades de inversión y cooperación económica entre la Argentina y Estados Unidos.