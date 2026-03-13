Manuel Adorni mantuvo un encuentro con inversionistas inmobiliarios en Estados Unidos

El jefe de Gabinete, acompañado del cónsul general argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, mantuvo un encuentro con David Rosen, inversionista del sector inmobiliario.

El interlocutor es presidente del American Jewish Congress y CEO de Rosen Partners LLC, en Nueva York.

En el segundo día de la Argentina Week, el jefe de Gabinete se hizo cargo el miércoles del último discurso de la jornada que marcó el cierre oficial.

En el tramo central de su discurso, Adorni arengó a los empresarios argentinos a respaldar la perspectiva ideológica del Gobierno vinculada al capitalismo de mercado y al ajuste de la estructura estatal.

“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan", pidió.

Y renovó su solicitud: “Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara: acompáñennos en esta nueva etapa”.

“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, industria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, resaltó.