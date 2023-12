Adorni apostó por el inicio de una Argentina "distinta" y "del mérito"

El vocero presidencial brindó la primera conferencia de prensa que realizará diariamente, a las 9 am, desde Casa de Gobierno: “Soy una persona de los medios, además de mi expertise económica, razones por las cuales el presidente Javier Milei ha confiado en mí para que cada día tengamos estas conferencias de prensa”.

Manuel Adorni comenzó la ronda expresando que “el respeto al periodismo, a cada uno de ustedes y a la libre opinión son innegociables” y agregó que por tal motivo, “se van a encontrar con una vocería abierta, con diálogo y compartiendo cada día lo que pasa en la República Argentina y lo que el Presidente quiera comunicar”.

“El camino es claro. Es cambiar la Argentina. Terminar con esta Argentina de decadencia”, dijo al inicio de la conferencia de prensa. “El `No hay plata`, no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a raja tabla el ajuste fiscal”.

“Estamos viviendo 200 % de inflación anual y salarios reales que dan pena”, agregó.

“Hay que poner en valor al empleado público. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado, es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. No estamos de acuerdo y vamos a combatir con lo que se denomina el empleo militante, que no aporta nada y está solo por una cuestión política. No solo no agrega sino que quita. No veo que ningún empleado público que trabaja, aporta valor y da todo cada día, tenga que estar preocupadp por su puesto de trabajo”, respondió.

“Hay una decisión firme de Milei de terminar con ese empleo político”, expresó Adorni a la vez que adelantó que “el ministro Caputo será quien hable mañana: No busquen extirparme definiciones”.

En ese marco, apostó por el inicio de una etapa "distinta" en el país con el Gobierno de Javier Milei, del "mérito", en el que no "tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia ni los salarios bajos", con "respeto por la ley, las libertades individuales y la propiedad privada".