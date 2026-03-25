Manuel Adorni: "Este año marcará un punto bisagra en la historia del país"

Así lo aseguró este miércoles el jefe de Gabinete en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que anunció que “el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”.

En otro orden adelantó que “el Ejecutivo enviará su primera decena de leyes al Congreso de la nación: en primer lugar, un paquete de leyes destinado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina”.

Entre ellas, mencionó una ley de expropiaciones que “limite los casos de utilidad pública” y una ley de fuegos que “seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron”.

También anunció la modificación de la ley de tierras rurales para “levantar las restricciones de venta a extranjeros”, y una ley de desalojo que “restituya los inmuebles a los propietarios en menos de cinco días”.

Asimismo, reveló que se terminará de promulgar la modificación de la “mal llamada” ley de glaciares, que “establece el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y para la actividad minera del mundo”, y le devolverá a las provincias la potestad para determinar “dónde permitir la actividad minera sin por eso dejar de proteger a los glaciares”.

En tercer lugar, informó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que “conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, lo que permitiá “dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar”.

En cuarto lugar, señaló que se comenzará a trabajar con el Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales.

En otro orden, anunció la concesión del complejo hotelero de Chapadmalal por 30 años que busca atraer inversión privada que restaure y eleva la calidad para que pase a estar al servicio de la gente.

También reveló que el Ministerio de Justicia enviará hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación, y seguirá haciéndolo de aquí en adelante.