Manuel Adorni en Nueva York: "Llegaremos a las elecciones de 2027 con un país pujante"

En la apertura de la Argentina Week, el jefe de Gabinete declaró que "si la sociedad apoyó con tanto viento en contra, imagínense con viento a favor".

"Tenemos una esperanza bien fundada de que llegaremos a las elecciones del 27 con un país pujante, que crece, y con una sociedad que disfruta y reconoce ese crecimiento. Esto recién empieza".

Los siguientes son los puntos salientes del discurso del jefe de Gabinete:

“Argentina está ante un verdadero cambio de época. Como Gobierno, hemos hecho cosas que hace pocos años parecían imposibles, y en la mayoría de los países del mundo aún

son imposibles.

“Hicimos un ajuste de 30% del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante 2 años. Eliminamos o modificamos cerca de 15 mil regulaciones que distorsionaban nuestros distintos mercados.

“Aprobamos el primer Presupuesto nacional sin déficit fiscal libre de default de los últimos 100 años. Aprobamos una reforma laboral que teníamos pendiente hace 50 años, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron hace 27 años y el acuerdo con Estados Unidos que el peronismo rechazó irresponsablemente hace más

de 20 años.

“Hoy la economía crece a paso firme y están ingresando miles de millones de dólares en sectores de alta productividad a través del RIGI, que para el que no lo sabe es nuestro régimen de incentivo a las grandes inversiones. En estas condiciones, apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años.

“La sociedad eligió este camino de reforma económica radical en el año 2023. Lo ratificó con una amplia mayoría en las elecciones de medio término hace pocos meses. Y nos dio el mandato y la fuerza parlamentaria para que este cambio de rumbo sea definitivo.

“Por eso decimos que estamos ante un verdadero cambio de época. Pero sabemos que la pregunta que surge es si todo lo que estamos haciendo es sostenible en el tiempo. Por eso, me gustaría dejarles algunas reflexiones:

“Por primera vez en décadas los argentinos tienen un Presidente que cumple con su palabra. El presidente ganó las elecciones prometiendo un ajuste del Estado, y lo hizo. Prometió bajar la inflación, y lo hizo. Prometió poner orden en las calles y lo hizo. Honramos nuestro contrato electoral y planeamos seguir haciéndolo”.

La parte más difícil ya está hecha. El ajuste fiscal está hecho, los precios relativos están mayormente corregidos y la inflación ya se encuentra en el sendero decreciente. También, el caos en las calles fue eliminado y hemos desarticulado a las organizaciones que extorsionaban a los pobres con el dinero de la ayuda social”.

“Producto de las elecciones, se ha construido sin duda el Congreso más reformista y pro-mercado de la historia. La sociedad eligió claramente profundizar el sendero de reforma en las elecciones de octubre. Ahora, por primera vez en décadas un partido pro-mercado tiene la primera minoría en el Congreso. Y todas las fuerzas políticas que no son el

kirchnerismo nos están acompañando en mayor o menor medida, el camino de reformas que quieren, efectivamente, hacer a la Argentina de una vez por todas una nación seria”.

“Desde hace décadas que el peronismo no tenía tan poco poder parlamentario. Por primera vez desde 1989 perdieron la primera minoría en la Cámara Baja. Y la última vez que tuvieron tan pocos senadores fue en 1993. Esto significa que ya no tienen la fuerza para llevar a cabo los intentos de desestabilización que vimos, o que atravesamos durante el

año pasado. Y, lo mejor de todo, aún nos queda muchísimo por hacer. Tan solo este

año vamos a enviar decenas de proyectos para seguir avanzando en el camino de la reforma. Proyectos para fortalecer los derechos de propiedad, continuar abriendo el comercio, seguir achicando el Estado, seguir bajando impuestos y por supuesto, seguir desregulando la economía”.

“En 2025 encaramos las elecciones habiendo hecho un ajuste colosal y sufriendo la volatilidad que generó el temor a la vuelta del kirchnerismo. Sin duda era un momento difícil, pero aun así ganamos por amplia mayoría, porque la sociedad no quiere volver atrás”.

“Si la sociedad apoyó con tanto viento en contra, imagínense con viento a favor. Tenemos una esperanza bien fundada de que llegaremos a las elecciones del 27 con un país pujante, que crece, y con una sociedad que disfruta y reconoce ese crecimiento. Esto recién empieza”.

“Por eso digo que estamos ante una tormenta perfecta para que haya una revolución económica en la República Argentina. Y queremos que sean parte de este viento de cambio como individuos, como empresas y como país. En un contexto global absolutamente desafiante, el timing para una relación estratégica entre los Estados Unidos y Argentina no puede ser más oportuno. Compartimos valores, historia y una visión común sobre el

papel del sector privado, la innovación y la libertad económica como motores de prosperidad”.

“Durante los próximos días vamos a estar hablando de energía, de minería, de inteligencia artificial, de mercados de capitales, de agroindustria y de otros sectores. Pero esta noche hablamos, sobre todo, de vínculos. De generar el clima adecuado para que esas

conversaciones sean productivas. Queremos construir confianza, queremos sentar las bases para una relación de largo plazo”.

“Confiamos en que los argentinos van a ver cada día más claro el futuro que estamos creando, y nos van a seguir acompañando. Queremos que ustedes también lo vean. Sin más que agregar, espero que durante estos tres días tengan todo esto en cuenta al escuchar las oportunidades específicas que cada orador les va a presentar”.

“Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse

en tierra de oportunidades. Hay que echarle manos a la obra. Bienvenidos a la Argentina Week”.