Manuel Adorni en Diputados: "Estamos dejando atrás para siempre el populismo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde defendió las políticas del Gobierno y aseguró que la Argentina atraviesa una transformación profunda.

"Estamos dejando atrás para siempre el populismo", afirmó al abrir su discurso. También sostuvo que el objetivo del Gobierno es "sentar las bases para que la Argentina sea una potencia en los próximos 30 años".

Adorni recordó que la actual administración recibió una economía al borde de la hiperinflación, con una inflación mensual del 25,5% en diciembre de 2023, un déficit consolidado de 15 puntos del PBI y reservas netas negativas en el Banco Central.

"Recibimos una economía destruida y un Estado al servicio de la política", señaló.

En materia económica, destacó que la inflación mensual se redujo hasta ubicarse cerca del 3%, mientras que el Gobierno mantuvo superávit fiscal y financiero durante todos los meses de gestión.

Además, indicó que el riesgo país cayó más de un 60%, las reservas internacionales se recompusieron y la brecha cambiaria descendió a mínimos de los últimos años.

El funcionario subrayó que la actividad económica comenzó a recuperarse, con un crecimiento sostenido en sectores estratégicos como energía, minería, agro e industria del conocimiento.

En particular, resaltó el desarrollo de Vaca Muerta, el avance de proyectos mineros de litio y cobre y las inversiones impulsadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el plano social, aseguró que la pobreza descendió luego del pico registrado en los primeros meses de gestión y destacó el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la continuidad de la asistencia directa a los sectores más vulnerables.

"El ajuste lo pagó la política y no la gente", remarcó.

La seguridad ocupó un lugar central en la presentación. Adorni afirmó que los homicidios dolosos se redujeron cerca de un 10% y destacó el fortalecimiento de los controles fronterizos, el combate al narcotráfico y la lucha contra las organizaciones criminales.

También defendió la reforma del Estado. Señaló que se eliminaron organismos, se redujeron miles de cargos políticos y se avanzó en un amplio proceso de desregulación. "Vinimos a achicar el Estado para agrandar la libertad de los argentinos", sostuvo.

En política exterior, destacó el alineamiento con las democracias occidentales, el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos e Israel, y la apertura de nuevos mercados para las exportaciones argentinas.

Remarcó además que la inserción internacional del país busca atraer inversiones y generar empleo de calidad.

Sobre la agenda legislativa, Adorni reiteró la necesidad de avanzar con reformas estructurales en materia laboral, tributaria y previsional. "La Argentina necesita reglas claras y estabilidad para crecer", afirmó.