Adorni en Diputados: confrontó al kirchnerismo y aseguró que el Gobierno está sentando las bases para una Nación pujante

El jefe de Gabinete destacó que “la marcha del gobierno evidencia resultados contundentes y positivos en cada una de las áreas”, recalcó que “la Argentina ha comenzado a sentar las bases de un nuevo comienzo” y aseguró que la administración de Milei "está haciendo lo que la política se negó a hacer en 100 años".

En el inicio de su informe de gestión ante el Congreso de la Nación, Adorni detalló cada una de las reformas que emprendió la administración de La Libertad Avanza y afirmó en ese sentido que esa senda continuará y apartará a la Argentina "para siempre del populismo trágico que nos hundió en la decadencia".

Adorni recordó que cuando asumió Milei "el país no crecía y las generaciones futuras" estaban ante un "destino nefasto" que ahora "se está dejando en el pasado".

Uno de los objetivos centrales del actual mandato, precisó, fue encauzar "el rumbo de un país descarriado por la irresponsabilidad fiscal" que exponía "a la gente al flagelo de la inseguridad y de la inestabilidad".

Adorni asistió al recinto acompañado por el gabinete en pleno y el presidente Javier Milei, en lo que significó un contundente respaldo ante las recriminaciones de sectores de la oposición sobre su patrimonio.

Desde el palco central de la Cámara de Diputados, el jefe del Estado respondió incluso a legisladores de izquierda que cuestionaron su alianza con Estados Unidos e Israel en materia de política exterior. "Ustedes son los asesinos", les recriminó Milei a Nicolás del Caño y a Myriam Bregman.

En el primer tramo de su mensaje ante los legisladores, el jefe de Gabinete declaró que el Poder Ejecutivo está “emprendiendo el arduo camino de reformas necesarias para devolverles a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad, la arrogancia o simplemente la limitación intelectual del populismo que sólo ha perpetuado la decadencia”.

“El Presidente asumió con el claro mandato de encauzar el rumbo de un país descarriado; y hoy estamos dejando atrás para siempre el populismo"”, aseveró.

Afirmó que esta administración “recibió una situación crítica” y subrayó que “el país no crecía y las generaciones futuras tenían peores perspectivas que las pasadas”.

“Contra ese destino nefasto luchamos día a día y lo estamos dejando en el pasado. Todavía queda muchísimo camino por recorrer y sabemos que algunos de los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, admitió.

"Sabemos que la reconstrucción lleva tiempo", reconoció, pero aclaró que hubo que superar obstáculos como "la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral" el año pasado, algo que retrasó el avance para mejorar el bolsillo de los argentinos.

“Hoy nuestro gobierno está haciendo lo que el sistema político se negó a hacer durante más de 100 años: transformar las bases del país para convertirlo en una Nación pujante, capaz de superar sus antiguos límites y trifulcas, y crecer de manera sostenida, y hoy lo vemos con resultados concretos”, amplió.

En referencia a uno de los temas que sobrevoló la sesión sobre si situación patrimonial, fue categórico: “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o voy a continuar como jefe de Gabinete quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”.

También les recordó a los legisladores del kirchnerismo que tenían a su “jefa” (por Cristina Fernández de Kirchner) encarcelada por delitos de corrupción y que la Justicia había ordenado el decomiso de sus bienes.

Tras un cuarto intermedio, el funcionario resaltó que el Presidente le “confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia” y que continuará cumpliendo esa tarea.

“Es para mí un orgullo estar delante de esta tarea, porque los argentinos estaban esperando esta reforma desde hacía décadas”, continuó.

En otro tramo de su discurso, volvió a denunciar "un plan deliberado, sistemático y golpista orquestado por el kirchnerismo, el empresariado y medios de comunicación" para desestabilizar al gobierno.

Además reconoció, en el plano económico, que "el último dato de inflación fue malo" y que no le gustó al Gobierno.

"Lo reconocemos, pero es importante reconocer también que el Banco Central sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable", agregó.

Añadió además que pese a los intentos desestabilizadores "lejos quedó la Argentina del cepo, la volatilidad cambiaria y los 20 tipos de cambio, vaya delirio al que nos tenían acostumbrados" las gestiones del peronismo.

La sesión se extendió durante siete horas y el jefe de Gabinete respondió más de 200 preguntas de todos los sectores de la oposición.