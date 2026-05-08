Manuel Adorni: el Súper RIGI “traerá otra avalancha de inversiones” para mejorar la calidad de vida en los argentinos

El jefe de Gabinete resaltó este viernes que el denominado Súper RIGI que el Gobierno enviará al Congreso “traerá otra avalancha de inversiones” cuya consecuencia será “una mejora en la calidad de vida de los argentinos para las próximas décadas”.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Adorni destacó la inauguración del centro industrial Mercedes Benz en Zárate, “la primera planta automotriz hecha de cero en los últimos 15 años”, con una inversión de 110 millones de dólares y la creación de 2.500 empleos en el país.

“Es un testimonio del cambio de época que estamos viviendo: pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a una donde empieza a primar la estabilidad”, enfatizó.

El jefe de Gabinete brindó una conferencia acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Caputo dio precisiones sobre el RIGI y su par de Seguridad especificó detalles sobre recientes operativos de su área.

Por otra parte, respecto a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la ley de financiamiento universitario, resaltó que la Justicia concedió el recurso interpuesto por el Gobierno que mantiene suspendida la medida hasta que se expida la Corte Suprema.

“Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos y emisión monetaria que se traduce en más inflación y pobreza”, resaltó.

Y agregó: “Desde que asumió esta administración la política ha intentado instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades e incluso cerrarlas”.

Según Adorni, “el Gobierno nacional ha cumplido todas sus responsabilidades y transferido el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento, e incluso la partida creció”.

“También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires sobre el desfinanciamiento de los hospitales universitarios”. y aclaró que “lo que la UBA reclama es una partida adicional”, sostuvo.

Asimismo, consideró que “el derecho a la educación y la salud son derechos humanos fundamentales inalienables y universales; esperamos que prime el sentido común y la sensatez”.

También destacó la decisión de la Justicia de reafirmar la ley de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y ambientes periglaciares, al revocar un amparo que frenaba su implementación.

“No nos sorprende que haya actores que financiados por intereses foráneos decidan judicializar la voluntad popular y democrática; no vamos a ceder ante fuerzas extranjeras metiéndose en nuestro país para decidir el futuro de los argentinos”, afirmó

Y añadió: “No vamos a dejar que organizaciones internacionales ambientalistas con intereses espúreos pasen por encima de los derechos de todos los argentinos”.

Por otra parte, destacó el operativo del Ministerio de Seguridad Nacional que permitió interceptar una avioneta que transportaba más de 400 kilos de cocaína y asestar un nuevo golpe al crimen organizado.

También resaltó la decisión de la Justicia de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT que suspendía la ley de modernización laboral.

Y, por último, confirmó que en los próximos días el Gobierno enviará al Congreso de la Nación el denominado Súper RIGI, nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el original, que se aplicará a sectores que nunca han existido en la Argentina

“Estamos seguros que este nuevo régimen traerá otra avalancha de inversiones”, concluyó Adorni, acompañado por los ministros de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y Economía, Luis Caputo.