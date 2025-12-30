Manuel Adorni anunció que la Andis dejará de existir

El jefe de Gabinete anunció que las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) serán asumidas por el Ministerio de Salud.

Así lo informó Adorni al realizar un balance de fin de año en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Asimismo, destacó la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, aseguró.

Al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, consideró, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete de la Nación sobre el próximo funcionamiento de la Andis.

El funcionario destacó que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”.

En esa misma línea, Adorni aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”.

Previamente, había criticado el funcionamiento del organismo desde su fundación, en 2017. “Se creó como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”.

“Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, agregó.

En ese contexto, dijo que esa manera de funcionar “provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicio”.

En otro orden, destacó la reciente aprobación en el Congreso de la Nación de las Leyes de Principio de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que -indicó- “constituirán un punto de inflexión de cara a un futuro de prosperidad para la Argentina”.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni resaltó que el Presupuesto 2026 representa un “nuevo paradigma para la gestión de lo público en el país”, y aseguró que gobernar bajo un esquema de equilibrio fiscal implica “hacer que la política se haga responsable de sus decisiones y acciones, al igual que el resto de la ciudadanía”.

En ese marco, el funcionario señaló que la ley de inocencia fiscal “devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, además de representar una “oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión”, ya que “los fondos que los argentinos ingresen al sistema van a desarrollar el mercado de capitales”.

En este sentido, afirmó que “el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema fue culpa del Estado depredador”.

En otro orden, el jefe de Gabinete anticipó que el Ministerio de Seguridad Nacional apelará la decisión judicial que busca prohibir el protocolo antipiquetes y cuestionó que “los argentinos habíamos naturalizado vivir como rehenes de los gerentes de la pobreza”.

Asimismo, remarcó que “la gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz. Para esta administración, la libertad de circular es sagrada”.

Además, recordó las “múltiples deudas” que la provincia de Buenos Aires mantiene con los hospitales SAMIC, que suman un total de 507.064 millones de pesos, de tal manera que “hay seis hospitales que, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”.

En ese sentido, repudió que el gobierno bonaerense haya decidido realizar gastos millonarios en cajas navideñas y en políticas de género. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.

Por otro lado, anunció el lanzamiento del Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que “reúne información tributaria de los municipios de todo el país con el propósito de poner a disposición de los argentinos la información impositiva y promover la transparencia fiscal de los gobiernos locales”.

En ese sentido, destacó que “todos podamos conocer qué es lo que estamos pagando cuando compramos cualquier producto o servicio”, ya que “la mayor información hace que los ciudadanos puedan elegir con mayor libertad”.

Por último, Adorni informó que el Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW 109 junto al CACIB, un banco de crédito agrícola francés, a fin de “mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos de la Argentina”.

Estas incorporaciones, que estarán a cargo del Ministerio de Defensa a través de la Armada, se suman a la compra de los 24 aviones F-16, también destinada a aumentar la capacidad aérea del país.