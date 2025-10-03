Manuel Adorni anunció inversiones por $30.000 millones en el Garrahan 

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció inversiones en obras y adquisiciones en el Hospital Garrahan por 30.000 millones de pesos fruto de la eficiencia en la administración.

Entre ellas, un acelerador lineal pediátrico, la ampliación del área de trasplante de médula ósea, la reapertura de cuatro quirófanos, la adquisición de ambulancia, la renovación de camillas y sillas de ruedas, nuevas maquinarias.

Esta inversión, aclaró, se suma al complemento anunciado para el personal y se produce con fondos propios, sin transferencias adicionales.

"No se despilfarra más", resaltó, al tiempo que recordó el "lamentable estado en que este gobierno encontró el hospital, un pasado penoso que quedó atrás".

En otro orden, anunció un inminente comunicado de la Procuración del Tesoro sobre la apelación por el caso de las acciones de YPF.

Al respecto, resaltó el respaldo histórico de EEUU, Israel, Italia, Ucrania, Rumania, Ecuador, Uruguay y Chile, entre otras entidades, que fortalece la posición argentina en una etapa clave.

En otro tramo de la conferencia de prensa, remarcó la entrada en vigencia del registro de repuestos de vehículos dados de baja. que no solo va a impulsar la baja del precio sino desalentar el robo de autopartes.

También indicó que el Gobierno avanza en una profunda transformación de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

Al respecto, informó que el actual directorio de 11 personas se va reducir a un comité de sólo tres integrantes, se pondrá en marcha un programa de estímulo para desarrollar los proyectos y se lanzarán líneas de financiación para acompañar los emprendimientos tecnológicos "reorientando las materias de investigación a los temas que realmente importan".

Con relación al anuncio de reforma penal, resaltó que incluye el aumento de penas, la incorporación de la ley antimafia y antibarras, la restitución inmediata de propiedades usurpadas, la imprescriptibilidad de delitos graves y baja de edad de imputabilidad a 13 años.

"Un país distinto es imposible con los mismos de siempre", concluyó.

En el apartado de preguntas y respuestas con periodistas, Adorni se refirió a las declaraciones del Tesoro de EEUU y destacó lo ocurrido en la gala de entrega del premio al presidente

”El encuentro conceptualmente transmitió que van a apoyar a Argentina siempre, pase lo que pase y bajo cualquier circunstancia”.

En este sentido, añadió que lo único que importa es que Estados Unidos precisó que todas las alternativas para Argentina eran parte de la discusión y de las posibilidades, y eso ayuda a seguir normalizando la economía.