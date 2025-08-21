Manu Sija vuelve de su gira internacional y se presenta en La Carbonera

El multiinstrumentista tucumano Manu Sija visitó La tarde de la Folklórica con Carla Ruiz tras regresar de una extensa gira por Marruecos, España, Francia, Alemania y Austria, donde ofreció más de 20 conciertos. “Siempre aprendo de los músicos que encuentro en el camino y eso va transformando mi música”, contó.

Sija, reconocido por su versatilidad con el violín, la guitarra y el uso del live looping, anunció su presentación este jueves 22 de agosto a las 22 hs en La Carbonera (Carlos Calvo 299, San Telmo). El concierto será un “regreso de gira”, donde compartirá el bagaje sonoro de su recorrido internacional y contará con la participación especial de Mica Flores.

El artista destacó su vínculo con la raíz folklórica y su búsqueda constante de fusión: “Hay músicas de Marruecos o Galicia que se conectan increíblemente con nuestra chacarera o la zamba”.

Las entradas están disponibles con promoción 2x1 desde su Instagram @manusija.