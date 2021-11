Manu González: "La Primera Marcha del Orgullo en Gualeguaychú es histórica"

“La Primera Marcha del Orgullo en la ciudad de Gualeguaychú es histórica, la Marcha del Orgullo quedará en la historia de nuestra comunidad para siempre”, dijo Manuela González, responsable del Área de Género y Diversidad del Municipio de Gualeguaychú en referencia a la Marcha de este sábado 27 de noviembre. “Las consignas son muchas, además de reivindicar los avances como el DNI no binario y la sanción del cupo laboral travesti trans, también es una marcha de reclamos como por ejemplo por la reforma transfeminista y la aparición de Tehuel de la Torre”, dijo Manuela González, docente y primera funcionaria trans de la provincia de Entre Ríos. “Para mí es todo un desafío cumplir una función pública siendo una mujer trans en el Estado y pensando desde adentro las políticas para las compañeras y los compañeros. Si el Estado no se transforma no puede llegar a la sociedad. El desafío principal es transformar el Estado. Mi idea siempre es trabajar a partir de las demandas que surgen desde la comunidad. Gualeguaychú tiene todo para vivir en la diversidad desde el respeto”, dijo Manuela González en el aire de la radio pública.

Primera Marcha del Orgullo el Sábado 27 de Noviembre en Gualeguaychú

17:00hs | Concentración en la Corneta Carnavalera, en la Costanera del Tiempo.

18:00 hs | Comienza la Marcha del Orgullo.

19:00 hs | Festival LGTBTTTIQ+, con la actuación de Tita Print, El Show del Ángel, Dj en vivo y diversos números artísticos, con la conducción de Ruth Zárate y Fuegor Fariña.

DESCARGAR

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20 / Con Jimena Arnolfi