Manu Ginobili nomiado al Salón de la Fama

El bahiense Emanuel Ginóbili ingresó en una nómina de candidatos a entrar el año próximo al Salón de la Fama de la NBA, según indicó este organismo en su sitio oficial, y en caso de ser elegido sería el primer basquetbolista sudamericano en hacerlo.

"Manu" entró en esa consideración como producto de su magnífico recorrido por la NBA, siempre vistiendo la camiseta blanca y negra de San Antonio Spurs, con la que obtuvo cuatro anillos con el número 20 en pecho y espalda.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Newly Eligible Candidates for the Class of 2022. #22HoopClass

📰: https://t.co/QCITOO5LpK pic.twitter.com/ZdklJZa2uR

— Basketball HOF (@Hoophall) December 21, 2021