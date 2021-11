MANTEROS: "Tomo decisiones que otras gestiones no tomaron."

Esta mañana, en el marco del programa "Argentina Vota" que se está emitiendo por Radio Nacional Salta, Oscar Humacata y Dolores Plaza estuvieron en comunicación con Bettina Romero, actual intendenta de la ciudad de Salta. Dijo que hoy es un día importante para todos los argentinos e invitó a la población a emitir su voto ya que es la única forma de expresarnos con esperanza y en pos de un futuro mejor. En relación a los candidatos, opinó que Salta necesita urgentemente que trabajemos juntos todos los espacios para salir adelante, ya que la política es colaboración. Expresó que su partido no ha participado formalmente en el armado de los frentes políticos porque su responsabilidad es gobernar la ciudad. Indicó que las elecciones de medio término vehiculizan un mensaje fuerte de la sociedad hacia las gestiones de gobierno, pero hay que seguir gestionando hasta el 2023. Indicó que para ella gobernar es hacer y en relación al tema de los manteros, ella está tomando decisiones que otras gestiones no tomaron para mejorar los espacios públicos y el orden de las calles de Salta pensando en los 700.000 salteños y no en un solo grupo. “Yo siento el apoyo de los salteños”, opinó.

