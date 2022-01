Mañana se realizarán las elecciones en el sindicato de empleados de comercio

Roberto Lencina, Secretario General del Sindicato de empleados de comercio de Concepción del Uruguay anunció que en el día de mañana se realizarán las elecciones en la sede local para el sindicato que tiene 450 afiliados.

Lencina destacó que en este momento se encuentran con mandato vencido desde hace dos años y por motivo de la pandemia no se habían podido realizar el acto eleccionario. Por otra parte, Lencina dijo: "la comisión directiva apoyó que siga esta conducción y no se ha presentado ninguna otra lista". Mas tarde, Lencina habló de los beneficios de la obra social, los desafíos para la gestión 2022 - 2026 y la decisión de los trabajadores empleados de comercio de ser parte, o no, del sindicato.

