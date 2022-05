"Mañana habrá atención para la preinscripción del Refuerzo de Ingresos"

Debido a que mañana es el último día de inscripción para el Refuerzos de Ingresos, Anses dispuso una atención especial para que quienes deseen preinscribirse y todavía no lo hayan hecho, puedan hacerlo. “Es mayor la cantidad de gente para cobrar el IFE ahora, pero no porque haya más beneficiarios porque muchos de ellos tienen que inscribirse. Los únicos que no tienen que inscribirse son los jubilados y pensionados, los demás tienen que pasar por la página para firmar su declaración jurada y fehacientemente decir ‘quiero recibir este refuerzo’. Este trámite únicamente se puede hacer de 8 a 14. Hay más gente que se dispuso para la atención porque además de la gente que está turnada, son 500 por día, de gente que van por otros temas. Mañana seguiremos con la atención para ver si podemos terminar con ese tema”, confirmó el gerente de ANSES UDAI Tucumán, Enrique Salvatierra.

DESCARGAR