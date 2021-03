Mañana comenzará la vacunación del personal de escuelas especiales

La Directora Departamental de Escuelas Uruguay, Profesora Ana María Díaz, dijo en LT11 que hay 167 agentes del Consejo General de Educación, que se desempeñan en escuelas de educación especial en el listado para ser vacunados.

Desde el área de salud, se pidió el listado del personal, con el número telefónico de cada uno para que se les comunique el lugar en que se los va a vacunar, en qué sala, y horario. Como la vacunación es voluntaria y gratuita, las instituciones educativas deben registrar también a quienes no desean ser vacunados, para que al final del operativo quede claro quien no recibió la vacuna, explicó la profesora.

Está prevista la vacunación de todos los niveles, desde Inicial hasta Superior, pero los turnos se dan en forma particular de acuerdo a los inscriptos y a las dosis disponibles.

La Directora Departamental dijo que se busca tener la mayor transparencia posible para que no se vacune nadie que no esté autorizado en cada etapa, y ejemplificó con que quienes trabajan en Dirección Departamental, aún no han sido convocados, ya que se prioriza personal docente y no docente que trabaja en las escuelas.-

Con respecto al resto del departamento, Ana María Díaz dijo que el que lidera el operativo de vacunación es el hospital Urquiza y que desde allí se deriva a los hospitales del departamento el instructivo correspondiente.