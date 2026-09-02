Malvinas y Trump: Así se vive en Londres el impacto de los anuncios

El ex periodista de la BBC uruguayo y actual director de Roberto Walks London, radicado en Londres Roberto Belo Rovella, en diálogo con el equipo de Adrián Korol, habló sobre cómo es vivir allí en Radio Nacional. Además contó cómo ha impactado en los medios británicos, los anuncios de Donald Trump acerca de Malvinas.

"El gobierno respondió claramente que lo que ocurre en Falklands-Malvinas es un tema de los isleños, y que ellos tienen autonomía para decidir lo que quieren hacer. Eso es en resumen, y que no iban a responder a ningún tipo de chantaje. Lidiando con el gobierno de Washington, se mantienen muy cautos", mencionó. A su vez, el periodista advirtió que el tema reabrió el debate sobre cuánto del Producto Bruto Interno destinarán para gastos de defensa.

"Al ciudadano de a pie, actualmente se le tiene que recordar de qué se trata el tema. De qué territorios se habla y dónde están dichas islas", agregó.